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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kovid-19 tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor

Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Sefa Şahin   | 10.03.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kovid-19 tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.

Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

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