Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kovid-19 tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor
Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.
Edinilen bilgiye göre, Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.
Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.