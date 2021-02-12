Euro
8.52
Dolar
7.03
BIST 100
1,538.44
Altın
1,818.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı

Erbaş mesajında "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Buket Güven   | 12.02.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Erbaş, yarın başlayacak recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, Müslümanların, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayları, heyecanla beklediğini ifade eden Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi niyazında bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı mesajında, "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de son 24 saatte 40 yeni vaka kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 316 kişi öldü
Merkel Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyattan yana
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı

Camilerde 'üç aylar' konulu hutbe okundu