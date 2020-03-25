Euro
6.95
Dolar
6.43
BIST 100
88,538.24
Altın
1,606.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.

Sefa Şahin   | 25.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ın yapacağı dua Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularının güçlendirilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının ardından dualar ediliyor.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Mali ve Gine Bissau’da ilk Kovid-19 vakaları görüldü
İstanbul'un meydanlarında koronavirüs sessizliği
Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
STK'lar sosyal yardımlarıyla koronavirüsle mücadeleye büyük destek veriyor

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

Irak ile ticaret 'temassız' sürdürülüyor

'Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor'

Diyanet TV koronavirüs nedeniyle yayın içeriğini değiştirdi

Diyanet TV koronavirüs nedeniyle yayın içeriğini değiştirdi
Huzurevlerinden 'yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın' çağrısı

Huzurevlerinden 'yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın' çağrısı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp: İnsan hayatı her şeyden önemli

Milli güreşçi Rıza Kayaalp: İnsan hayatı her şeyden önemli