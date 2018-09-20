Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Özellikle güncel fıkhi problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında yeni çalışmalara ihtiyaç var. Hayat şartlarına göre Müslümanların bu noktada fıkhi çözümler üretmesi gerekiyor." dedi.

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başkanlık olarak Müslümanlara daha iyi hizmet etme noktasında yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erbaş, Başkanlığın ve Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışmalarının gayesinin, Kur'an ve sünnet çizgisinde sahih dini bilgiyi üretmek ve üretilen bilgiyi insanlara ulaştırmak olduğunu aktardı.

Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun, fıkıh alanında insanların güncel ihtiyaçlarını dikkate aldığını belirterek, "Din İşleri Yüksek Kurulumuz, milletimizin yeni gelişmelere yönelik karşılaşmış olduğu problemleri çözme noktasında sürekli bir gayretin içerisinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

İlahiyat fakültelerinde ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde ileri derecede fıkıh birikimine sahip hocaların bulunduğunu aktaran Erbaş, tecrübe ve bilgi paylaşımının önemini vurguladı. Erbaş ayrıca, fıkhi konulardaki paylaşımların bilgi birikimini arttıracağını, bunun da fıkıh konusunda eğitim görenlere ve insanlığa faydasının olacağını kaydetti.

Dünyanın geliştiğine ve hayat şartlarının değiştiğine işaret eden Erbaş, "Özellikle güncel fıkhi problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında yeni çalışmalara ihtiyaç var. Hayat şartlarına göre Müslümanların bu noktada fıkhi çözümler üretmesi gerekiyor. Bu açıdan fıkıh meclislerine, fıkıh alimlerine Müslümanların büyük ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirten Samerai, Irak Fıkıh Akademisinin çalışmaları hakkında Erbaş'a bilgi verdi.

Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Muhabir: Duygu Yener