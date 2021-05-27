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Dışişleri Bakanlığından FETÖ'nün dahil edildiği 'House of One' projesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin’de temeli atılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dahil edildiği "House of One" projesine tepki gösterdi.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 27.05.2021
Dışişleri Bakanlığından FETÖ'nün dahil edildiği 'House of One' projesine tepki

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ve Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği, bugün Berlin’de temeli atılan "House of One" projesinin, üç dini bir araya getirmeye değil ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya’daki Müslümanları hiçbir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya’daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır. Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan söz konusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir."


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