Euro
9.01
Dolar
7.31
BIST 100
1,505.42
Altın
1,918.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Joe Biden, açıklamalarda bulunuyor Washington’da Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Ogün Duru   | 06.01.2021
Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz."

Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 548 kişi hayatını kaybetti
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti

Benzer haberler

Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

Türkiye Yemen'de hükümet üyelerini hedef alan saldırıyı kınadı

Türkiye'den Hırvatistan'daki depremin ardından taziye ve destek mesajı

Türkiye'den Hırvatistan'daki depremin ardından taziye ve destek mesajı

Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun

Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun
Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı

Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı