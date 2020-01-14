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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan’ı kabul etti.

Tevfik Durul   | 14.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’ı kabul etti Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'daki kabulün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Maşalyan’ı kutladı.

Bu görevin, Türkiye ve Ermeni cemaatine hayırlı olması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Ülkemizin çok kültürlü ve hoşgörülü ortamında hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği olarak seçilen Maşalyan, 11 Ocak'ta İstanbul Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törende Patriklik Tahtı'na çıkmıştı.

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