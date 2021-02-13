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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ile telefonda görüştü

Dşişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ve 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinin kaptanı Mustafa Kaya ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Murat Özgür Güvendik   | 13.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ve 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinin kaptanı Mustafa Kaya ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Liberya bayraklı Mozart gemisi, Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, mürettebattan 3 kişiyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

İlgili Türk resmi kurumlarının ve gemi sahibi şirketin etkin çalışmaları neticesinde kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılanlardan 6 kişi bugün Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti.

Kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde Büyükelçiliğe gelmeleri bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirileceklerini bildirmişti.

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