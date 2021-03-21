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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la Afganistan'daki barış sürecini ele aldı

Behlül Çetinkaya   | 21.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la Afganistan'daki barış sürecini ele aldı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Atmar, görüşmede Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.

Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşının Nevruz Bayramı'nı da kutladı.


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