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Dini Yüksek İhtisas Merkezleri kurslarında uzaktan eğitim dönemi

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Kovid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim süreci başlattı.

İsa Toprak,Sefa Şahin   | 31.03.2020
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri kurslarında uzaktan eğitim dönemi

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki kurslarda uzaktan eğitime başlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Başkanlığın Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtisas eğitiminin Kovid-19 ile mücadele döneminde sekteye uğramaması için gerekli tedbirler alınırken, uzaktan eğitime yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki kurslarda eğitim gören 78 kadın, 479 erkek personel ile 79 yabancı uyruklu misafir öğrenci, toplam 636 kursiyer uzaktan eğitime devam ediyor.

Uzaktan eğitim programı Arapça hazırlık ve ihtisas dönemlerinde 4 hafta, haftada 5 gün ve günde 4 saat olarak uygulanacak.

Dijital uygulamalar üzerinden yapılacak eğitim sürecinde her merkez bir hazırlık, bir de ihtisas sınıfından oluşacak.

Kursiyerlerin derslere katılım ve ödev takibi yapılacak

Uzaktan eğitim programının uygulama sürecinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için de bir dizi önlem alındı.

Buna göre, Dini Yüksek İhtisas Merkezi müdürlükleri, uzaktan eğitim koordinatörü ve sınıf başkanı belirleyerek sürecin sorunsuz yürütülmesi için tedbir alacak. Eğitim görevlisi, kursiyerlerin derslere katılım ve ödev takibini yapacak. Kursiyerler, uzaktan eğitim süresince eğitim görevlilerine sosyal paylaşım ağları üzerinden ve telefonla sorularını iletebilecek.

İhtisas kurslarında dönem sonu sınavları 25 Nisan-3 Mayıs arasında yapılacak. Kovid-19 tehdidinin son bulması halinde 4 Mayıs itibarıyla yüz yüze eğitime başlanacak.

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