'Desteklediğimiz sanat projeleri mültecilerin hayatında kurtarıcı rol oynuyor'
BMMYK Türkiye Sözcüsü Ünal, "Kurum olarak desteklediğimiz sanat projeleri bazı mültecilerin hayatında kurtarıcı bir rol oynuyor." dedi.
İstanbul
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, Türkiye'de sığınmacı ve mültecilerle ilgili çeşitli çalışmalara imza atan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin destek verdiği kültür sanat projelerine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Kurum olarak sanatın birleştirici gücüne inandıklarını dile getiren Ünal, "Fotoğraf, resim, film veya sanatın başka bir çeşidi, bireylerin yaratıcılığını arttırır ve kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerde ve faaliyetlerde, mültecileri ev sahibi topluluklarla bir araya getirerek, sosyal uyuma katkıda bulunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
"Beraber yaşamanın yollarını bulmak durumundayız"
Son 5 yılda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:
"Mülteciler dediğimizde, çoğu kadın ve çocuktan oluşan bir topluluktan bahsediyoruz. Çoğu savaştan dolayı arkalarında her şeyi bırakarak evlerini terk etmiş kişiler. En başta dil problemleri var. Aynı şeyleri konuşamadığınız zaman ne okula ne iş hayatına doğru adapte olabiliyorsunuz ne de bir şeyler paylaşarak, sosyalleşebiliyorsunuz. Şu anda Suriye savaşının 8. yılı ve mültecilerin ülkelerine geri dönüş için tamamen elverişli bir durum yok. Dolayısıyla beraber yaşamanın yollarını bulmak durumundayız. Türkiye'nin de bu konuda yaptıkları uluslararası platformlarda takdirle karşılanıyor. Ayrıca birçoğunun yaşam öncelikleri farklı olsa da, hayatını sanatla iç içe yaşayarak geçirmiş ya da sanata yetenekleri olan kişiler. Bu anlamda kurum olarak desteklediğimiz sanat projeleri bazı mültecilerin hayatında kurtarıcı bir rol oynuyor."
"Projeler çeşitli ortaklıklara kapı açtı"
Ünal, mültecilerle Türklerin sanat projelerinde bir araya gelmesinin çeşitli ortaklıklara kapı açtığına dikkat çekerek, "Farklı kültürlerden ve farklı deneyimlerden bir araya gelmelerine rağmen, beraber vakit geçirdikçe ortak birçok paylaşımda bulunuyorlar. Karşıdan bakmakla, birlikte paylaşmak, düşünmek ve üretmek gerçekten farklı bir deneyim. Bu projeler aslında bugün Türkiye'de farklı yerlerde birçok alanda paylaşımda bulunan mülteci ve yerel toplumun birbirine dokunduğunu gösteren sembolik bir örnek." dedi.
Türk ve mülteci topluluklardan yetenekli sanatçılar bir araya geliyor
Ankara ve saha ofisleri bünyesinde de Türkiye'nin birçok yerinde Türk ve mülteci topluluklardan yetenekli sanatçıların bir araya getirildiği koro dinletisi, resim veya fotoğraf sergisi gibi çeşitli faaliyetlere imza attıklarını belirten Ünal, birçok kültür ve sanat kuruluşuyla da iş birliğini sürdürdüklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.