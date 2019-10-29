Euro
6.35
Dolar
5.73
BIST 100
99,838.30
Altın
1,492.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor.

29.10.2019
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Ankara

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

'Ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açtık'

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
İDOB 'Cumhuriyet' konserinde sanatseverlerle buluşacak

İDOB 'Cumhuriyet' konserinde sanatseverlerle buluşacak