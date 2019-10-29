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29 Ekim kutlamaları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Merve Yıldızalp,Zehra Aydın   | 29.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyet'imizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrencilerin de yer aldığı törenin bitiminde, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

                    

Külliyenin ana bina girişinde düzenlenen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aralarında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller, TBMM Başkanvekilleri ve üyeleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yüksek yargı organlarının üyeleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bürokratlar da Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Yabancı misyon şefleri ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın da aralarında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı.

Erdoğan, Satterfield ve Yerhov ile tebrik sırasında bir süre sohbet etti.

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