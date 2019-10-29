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29 Ekim kutlamaları
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Dünya

NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılını kutladı.

Şerife Çetin   | 29.10.2019
NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Brüksel

NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müttefik ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı. 

Türkçe, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve ittifakın sloganı olan "Biz NATO'yuz" etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO'nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan bir Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi. 

NATO'ya kuruluşunun hemen ardından 1952'de üye olan Türkiye, ittifaka 2'nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor.

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