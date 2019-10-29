NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılını kutladı.
Brüksel
NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müttefik ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkçe, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve ittifakın sloganı olan "Biz NATO'yuz" etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO'nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan bir Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi.
Retweet to join us in celebrating our Ally 🇹🇷 #Turkey on #RepublicDay #29EkimCumhuriyetBayramı#WeAreNATO @TurkDelNATO pic.twitter.com/jKxO7TDNWD— NATO (@NATO) October 29, 2019
NATO'ya kuruluşunun hemen ardından 1952'de üye olan Türkiye, ittifaka 2'nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.