Euro
8.72
Dolar
7.38
BIST 100
1,084.98
Altın
1,950.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci   | 14.08.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den Kovid-19 aşısı için alım anlaşması
Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Paris ve Bouches-du-Rhone 'kırmızı bölge' ilan edildi
İspanya'da iki özerk yönetimde Kovid-19'a karşı açık alanda sigara içme yasağı getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak

AA Genel Müdürü Kazancı, Kazakistan haber ajansı Kazinform'un 100. yılını kutladı

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki politik amaçları ile askeri araçları arasındaki dengesizlik

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsrail-BAE anlaşması açık bir ihanettir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsrail-BAE anlaşması açık bir ihanettir
Tır şoförleri 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' uygulamasından memnun

Tır şoförleri 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' uygulamasından memnun
İsrail-BAE ittifakı: Perde arkası temaslardan aleni işbirliğine

İsrail-BAE ittifakı: Perde arkası temaslardan aleni işbirliğine