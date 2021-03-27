Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü
Görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, #ABD'nin #Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi pic.twitter.com/Xl72tIx2sW— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 27, 2021
Görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek toplantının Doha'da Cumhuriyet ve Taliban temsilcileri arasında yürütülen barış görüşmelerini destekleyici mahiyette olacağı ifade edildi. İstanbul'daki toplantının Afganistan barış sürecine yeni bir ivme kazandırması beklentisi dile getirildi.
Afganistan'da kalıcı barışın kapsayıcı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümle mümkün olacağı kaydedildi. "Dost ve kardeş" Afganistan'da sağlanacak barış ortamının bölgenin huzur, istikrar ve refahına katkı sunacağı belirtildi. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağı vurgulandı.
Toplantıda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.