Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alım sınavı başvurusu uzatıldı

ANKARA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılacağı duyurulan "İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı" başvuruları, 20 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de duyurulan sınavın başvuruları, yoğun talep nedeniyle 20 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Açıklamada, sınav başvurularında yapılan hatalar nedeniyle konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sınava sadece ilan metninde yer alan fakülteler ve bölümlerden başvuru yapılacaktır. İlanda belirtilen fakülte ve bölümler dışında başvuru yapan adayların YÖK’den denklik belgesi alması gerekmektedir. Denklik belgesi olan adaylar, mezun oldukları bölüme denk olan bölümden başvuru yapacaktır. Söz konusu başvurularda alan bilgisi sınavı öncesinde 'YÖK Denklik Belgesi' ibraz edilmek zorundadır. Denkliği olmadığı halde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır ve sınava alınmayacaktır."

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz