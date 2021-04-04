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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vesayetçilerin bir daha asla demokrasiye zarar veremeyeceğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.04.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"

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