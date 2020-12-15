Euro
9.53
Dolar
7.84
BIST 100
1,395.40
Altın
1,852.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ABD'nin yaptırım kararı kınandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.12.2020
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ABD'nin yaptırım kararı kınandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK), ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 846 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ABD'nin yaptırım kararı kınandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ABD'nin yaptırım kararı kınandı

Altun: Bir şiir bahane edilerek Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz

İletişim Başkanı Altun'un avukatı Tunç'tan Cumhuriyet gazetesinin haberine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: AB ile yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: AB ile yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz