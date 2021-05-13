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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Mümin Altaş   | 13.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin Kudüs'ün huzura kavuşmasına, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan kardeşlerimizin felaha ulaşmasına, İslam aleminin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum."

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