Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin Kudüs'ün huzura kavuşmasına, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan kardeşlerimizin felaha ulaşmasına, İslam aleminin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum."
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Milletimizin ve tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin Kudüs'ün huzura kavuşmasına, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan kardeşlerimizin felaha ulaşmasına, İslam âleminin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021