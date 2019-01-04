'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu' düzenlenecek

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilecek sempozyumun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

anasayfa > Türkiye 04.01.2019

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu' düzenlenecek

ANKARA

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenecek.

Sempozyumun açılış toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.  

Muhabir: Aynur Ekiz

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