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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi, Türkiye'nin Rusya, Çin, İran ve Irak ile ilişkileri ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.03.2021
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle toplandı.

Kurulun haftalık toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi, Türkiye'nin Rusya, Çin, İran ve Irak ile ilişkileri ele alındı.

Yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçeneklerinin tartışıldığı toplantıda, reform gündemi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklanan eylem planının Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiği ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen toplantıda, 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konularda AB'nin somut adımlar atmasının pozitif gündemin devamı için önemli olduğu vurgulandı.

AB üyelik müzakere sürecinin ilerlemesi açısından yeni fasılların açılması beklentisinin dile getirildiği toplantıda, Türkiye'nin stratejik öncelikleri, ortak vizyon ve çıkarları doğrultusunda, 360 derece dış politika perspektifine uygun olarak küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkilerin ilerletileceği kaydedildi.

Toplantıda, terörle mücadele konusundaki kararlılığını sürdürecek Türkiye'nin güvenlik hassasiyetinin müttefikleri tarafından gözetilmesi gerektiği de belirtildi.

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