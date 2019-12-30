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Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Yılın Fotoğrafları Oylamasına katılıp seçimini yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mümin Altaş   | 30.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafına oy veren Oktay, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafını, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

"Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken Yalçın'ın, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralandığını anımsatan Oktay, Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğrafların her birinin anı, olayı en iyi şekilde yansıttığını ancak seçim yaparken duyguların ön plana çıktığını ifade eden Oktay, dünyanın dört bir yanında doğru habercilik için emek veren Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

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