Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı: Tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sağlıklı bir yaşam ve zararlı gazları solumadığımız tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim. 🚴♀️🚴♂️ #DünyaBisikletGünü pic.twitter.com/NsrhyY9XSV— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 3, 2021
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı bir yaşam ve zararlı gazları solumadığımız tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.