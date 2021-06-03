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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı: Tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim

Abdullah Yasin Güler   | 03.06.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı: Tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı bir yaşam ve zararlı gazları solumadığımız tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim." ifadesini kullandı.

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