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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kirazlı - Halkalı Metrosu inşaat alanında düzenlenen törende konuşuyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Berat Kandili mesajı

Abdullah Yasin Güler   | 27.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Berat Kandili mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Kandili'nin milletimiz, İslam alemi ve de tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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