Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Berat Kandili mesajı

Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Kandili'nin milletimiz, İslam alemi ve de tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi mübarek #BeratKandili’nin milletimiz, İslam alemi ve de tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/QuD6w9WXbl— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 27, 2021