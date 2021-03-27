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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü

Abdullah Yasin Güler   | 27.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrasında bugün de yerli aşı üretim projelerinde görev alan araştırmacılarla çalışan ilaç sektörü yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda Oktay, Nobel İlaç, Vetal AŞ, Cinnagen İlaç, Turgut İlaç ile Abdi İbrahim İlaç'ın yönetici kadrolarıyla görüştü.

Toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 aşamasında olan firmaların geldiği son durum ve seri üretime yönelik kapasiteleri ile ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteğe ilişkin konular ele alındı.

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