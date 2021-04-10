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Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polis Teşkilatının 176. yılı dolayısıyla koruma polisleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle koruma ekibinde yer alan polis memurlarını makamında ağırladı.

Abdullah Yasin Güler   | 10.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polis Teşkilatının 176. yılı dolayısıyla koruma polisleriyle bir araya geldi Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Oktay, "Devletten devlete geçiş de aslında bizim sürekliliğimizi gösteriyor. Geçmişten geleceğe bağı da sizler kuruyorsunuz kurumsal olarak. İnşallah daha nice nice 176. yıllara." dedi.

Yoğun iş temposuna ilişkin yakın koruma ekibiyle de sohbet eden Oktay, "Hakkınızı helal edin. Evi göremiyorsunuz. Çoluk çocuk yok. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. Biz, size emanetiz, sizler de bizlere emanetsiniz. Birbirimize emanetiz. Siz iyi olursanız, biz de iyi oluruz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Dün gece de yol güzergahı üzerindeki polis noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Oktay, personelin Polis Haftasını ve kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyarette, polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Oktay, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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