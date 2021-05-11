Euro
10.11
Dolar
8.29
BIST 100
1,444.87
Altın
1,835.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Abdullah Yasin Güler   | 11.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında ekonomi, ticaret, madencilik, ulaştırma ve taşımacılık, turizm, sivil havacılık ve terörle mücadele alanlarında yapılan çalışmalar ile olası iş birliklerine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının yapılma zamanı ve KEK gündemindeki konular değerlendirildi.

Oktay, Başbakan Yardımcısı Umurzakov'un ve tüm Özbekistan halkının Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, en kısa zamanda görüşme temennisinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı
Hindistan’ın Ganj Nehri’nde Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda ceset bulundu
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Varlıklarıyla her daim bize güç veren annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in zulmünün örtülmesinin yeni pervasızlıklara yol açtığını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in zulmünün örtülmesinin yeni pervasızlıklara yol açtığını söyledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum