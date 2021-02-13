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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mehmet Tosun   | 13.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul’a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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