Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul’a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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İBB eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 13, 2021
Çok sevdiği İstanbul’a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/SW1o1EDRi0