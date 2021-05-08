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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe, özellikle de işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 08.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe, özellikle de işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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