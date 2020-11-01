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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Etem Geylan   | 01.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya /AA

İzmir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir’de bulunan Bakanlarla birlikte, AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor." dedi.

Oktay, "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 2076 arama kurtarma personelinin 8 binada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Buse Hasyılmaz 1-2 güne taburcu olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak." ifadelerini kullandı.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor."

"Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim"

Fahrettin Koca, "Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum."

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