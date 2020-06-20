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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında enerji alanındaki çalışmalar değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla enerji alanındaki sorunların ele alındığı değerlendirme toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında enerji alanındaki çalışmalar değerlendirildi Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılmakta olan çalışmalar kapsamında, enerji alanındaki sorunlar ile bu çerçevede mevzuattaki eksik ve noksanlar görüşüldü. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlık ettiği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in yanı sıra üst düzey geniş katılımlı olarak düzenlenen toplantıda, madencilikte idari sürecin sadeleştirilerek ruhsat alım sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ayrıca lisanssız elektrik üretimi ile tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi, böylece üretilen elektriğin tüketilen yere kadar taşınması için gerekli olan yatırım, işletme ihtiyaçları ve kayıpların azaltılmasının amaçlandığı "yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin lisanssız işletilebilmesi"ne yönelik çalışmalar da toplantıda görüşülen konular arasında yer aldı.

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