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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

İbrahim Yozoğlu,Onur Orhan,Mustafa Kemal Bektaş   | 17.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Zonguldak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, vatandaşlar heyecanla cep telefonu ve televizyon ekranlarından takip etti.

Zonguldak'ta kahvehanelerde ekran başında açıklamayı takip eden bazı vatandaşların sevinçle alkışladığı görüldü.

"Rezervlerin Akdeniz'de devam edeceği yönünde beklentilerimiz büyük"

Vatandaşlardan İbrahim Sezer, AA muhabirine, bu tablodan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın müjdeyi Ereğli açıklarında vermesinden dolayı bölge insanı olarak büyük sevinç duyduklarını ifade eden Sezer, "İnşallah bu rezervlerin Akdeniz'de devam edeceği yönünde beklentilerimiz büyük. İnşallah 2023 hedeflerine ülkemiz ekonomik olarak çok güçlü girecektir diye ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Esnaf Ferşat Doğan da gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından memnun olduk. Gelişmeler güzel, daha büyük açıklamalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Erkan Bayraktar ise yeni doğal gaz rezervinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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