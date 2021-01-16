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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'da resmi açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili paylaşım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da resmi açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 16.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'da resmi açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili paylaşım

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter adresinden, "Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Manisa'da resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz 4 enerji santrali ve Soma ile Kırkağaç'a sağlanacak doğal gaz arzının ülkemize, Manisalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, "Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz" başlığıyla "Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz." ifadeleri ve santrallere ilişkin bilgiler yer aldı.

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