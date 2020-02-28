Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib için yoğun diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İdlib ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
İstanbul
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
Erdoğan ile Ursula von der Leyen görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınarak, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Erdoğan ile Borisov görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İdlib ve Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.
Erdoğan ile Orban bölgesel konuları ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.