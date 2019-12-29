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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği daha da gelişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefon görüşmesinde, Kazakistan ile hem ikili hem çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Sefa Mutlu   | 29.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği daha da gelişecek

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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