Euro
6.58
Dolar
5.91
BIST 100
112,876.00
Altın
1,559.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Trump konuşuyor
logo
Türkiye

Erdoğan ile Vucic bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşme gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 08.01.2020
Erdoğan ile Vucic bir araya geldi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. 

Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşme

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. 

Haliç Kongre Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.  

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Erdoğan ile Vucic bir araya geldi

Erdoğan ile Vucic bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde