Erdoğan ile Vucic bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşme
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Haliç Kongre Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.