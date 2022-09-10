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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te “Serel Seramik Fabrika Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı, AB'nin büyük güçlerinin Kosova konusuna acil çözüm istediğini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) içindeki güçlü ülkelerin temsilcilerinin, Kosova konusunda hızlı bir çözüm istediğini, buna ABD ve Türkiye'nin de destek verdiğini belirtti.

Ahmet Nurduhan   | 10.09.2022
Sırbistan Cumhurbaşkanı, AB'nin büyük güçlerinin Kosova konusuna acil çözüm istediğini söyledi

Belgrad

Vucic, başkent Belgrad'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi oturumu sonrası basına açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "AB'nin en güçlü ülkelerinin temsilcileri, ABD ve Türkiye'nin de desteğiyle Avrupa'da halihazırda bir savaş varken yeni çatışmalara gerek olmadığı yaklaşımıyla, Kosova konusunda hızlı bir çözüme ulaşılmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağını bir kez daha vurgularken Avrupa'da yeni bir savaş daha istemeyen büyük güçlerin, Belgrad-Priştine arasında elde edilebilecek çözümle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hukuki emsal oluşturulmasını hedeflediğini söyledi.

Sırbistan'daki ekonomik duruma da değinen Vucic, "Biz ekonomi, enerji, güvenlik ve siyasi anlamda AB'deki bazı ülkelerden daha istikrarlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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