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Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.06.2020
Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

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