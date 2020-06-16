Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.