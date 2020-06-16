Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Adalet Bakanı Gül ile bir araya gelerek Ankara Yeni Adalet Sarayı'nın yapım projesi hakkında istişare toplantısı düzenlediklerini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 16.06.2020
Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirdikleri istişare toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Kurum, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile yeni adalet sarayımızın yapım projesi hakkında istişare toplantısı düzenledik. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu dev eseri Başkent'imize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Gül, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesiyle ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, Başkent'imize yakışır bir adliyemiz olacak."

Bakanlar Kurum ve Gül, Twitter hesaplarından görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Fotoğraflarda her iki bakanın da görüşmede koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmadığı ve maske taktığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi
Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor
Mahkemelerde koronavirüse brandalı önlem

Benzer haberler

Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi

Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi

Bakan Gül: 289 darbe girişimi davasından 274'ünde karar verildi, 15 dava devam etmekte

Bakan Gül: Cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz

'Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı'

'Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı'
Adalet Bakanı Gül Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı

Adalet Bakanı Gül Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı
Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nda dünyanın beğeneceği vatandaşlarımızın faydalanacağı bir proje yürütüyoruz

Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nda dünyanın beğeneceği vatandaşlarımızın faydalanacağı bir proje yürütüyoruz