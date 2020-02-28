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Türkiye, Koronavirüs

Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

Yusuf Okur   | 28.02.2020
Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor Fotoğraf: Yusuf Okur / AA

Artvin

Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta kurulan sahra hastanelerinde, sınırdan Türkiye'ye geçen ve koronavirüs şüphesi bulunanlar gözlem altına alınacak.

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronaviris tehdidine karşı önlem almak amacıyla Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla sınır kapılarına sahra hastanelerinin yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kurulduğunu ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın talimatlarıyla Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda sahra hastanelerimizi kurmaya başladık. Bugün iki tanesini kurduk, yarın ise geri kalanları kuracağız. Önlemler kapsamında sınır kapsında sağlık noktaları oluşturup ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla tarıyoruz. Sınır kapılarının hassasiyetini de dikkate alarak bakanlığın talimatıyla tedbirlerimizi artırıyoruz."

Akalın, riskli vatandaşları, en yakın noktada izole edip onlarla ilgili sağlık işlerini hızlı şekilde sağlık çalışanlarının kontrolünde yaparak ülkeyi bu virüse karşı koruma amacında olduklarını aktardı.

Süreci en iyi şekilde atlatacaklarını dile getiren Akalın, "Yaklaşık 40 ülkeye sıçramış olan koronavirüs, alınan önlemler sayesinde şu ana kadar ülkemize gelmedi. İnşallah da gelemez ama biz her şeye hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Akalın, 100 yatak kapasiteli olması planlanan sahra hastanelerinde ilk aşamada herhangi bir vakaya rastlanmadığı için 5 kişilik personelin çalışacağını, ihtiyaç duyulması halinde sayının artırılacağını sözlerine ekledi.

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