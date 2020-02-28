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Ekonomi, Koronavirüs

Fed yetkilisinden Kovid-19 nedeniyle 'faiz indirimi' sinyali

ABD Merkez Bankası St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da ilerlemesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitmesinin olası olduğunu ifade etti.

Dilara Zengin   | 28.02.2020
Fed yetkilisinden Kovid-19 nedeniyle 'faiz indirimi' sinyali

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da ilerlemesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitmesinin olası olduğunu ifade etti.

St. Louis Fed'den yapılan açıklamada, Bullard'ın Forth Smith Bölgesel Ticaret Odası'nda "Koronavirüs ve ABD Ekonomisi" başlıklı bir sunum yaptığı belirtildi.

Bullard, sunumunda, küresel ekonomik büyümenin geçici olarak yavaşlamasının muhtemel olduğunu ve bu yavaşlamanın büyük bir bölümünün Asya'da yoğunlaşacağını bildirdi.

Kovid-19 salgınının Çin'in ardından diğer ülkelerde de hızla ilerlediğine işaret eden Bullard, salgının Çin'in ekonomik büyümesini yılın ilk çeyreğinde belirgin bir şekilde etkileyeceğini, söz konusu etkinin diğer ülkelerin ekonomilerinde ise daha küçük ölçekte hissedileceğini ifade etti.

Bullard, "Küresel tedarik zincirindeki geçici aksamaların küresel ekonomi genelinde dalgalanma etkisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini belirten Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), ekonomiyi şoklara karşı güvence altına almak için önceki dönemlerde yaptığı faiz indirimleri sayesinde iyi durumda olduğunu bildirdi.

Bullard, "Sıradan grip ölçeğine yaklaşan sağlık etkileriyle bir küresel salgın gelişirse politika faizinde ilave indirimler olasıdır ama şu anda temel durum bu değil." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının borsaya etkisine de değinen Bullard, hisse senedi değerlerinin, kısmen de olsa virüsün küresel makroekonomik koşullar üzerindeki etkisine dair spekülasyonlar nedeniyle düştüğünü kaydetti.

Bullard, son dönemdeki düşüşlerle bile ABD'de borsada işlem gören şirketlerin değerinin, son iki yılda yıllık yüzde 4,7 arttığını bildirdi.

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