İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Roma
İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Borrelli, Kovid-19 salgınında dün 17 olarak açıklanan ölü sayısının 21'e çıktığını belirtti.
Ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 821'i bulduğunu ifade eden Angelo Borrelli, şu ana kadar 46 hastanın sağlığına kavuştuğunu, 64 kişinin ise halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.
Almanya'da vaka sayısı 53 oldu
Almanya'da yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta sayısı 53'e yükseldi.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, virüs vakaları Bayern, Baden-Württemberg, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Hamburg eyaletlerinde görüldü.
Mönchengladbach'ta Elisabeth Hastanesinde çalışan bir doktorun enfekte olduğu kaydedildi.
Vakaların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heinsberg bölgesi başta olmak üzere virüs şüphesiyle en az bin kişinin de karantinada olduğu bildirildi.
Federal Sağlık Bakanlığı ise çeşitli hastanelerde tedavi gören 14 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurdu.
Basında yer alan haberlerde, yetkililerce Heinsberg'de güvenli bölge oluşturulmasının planlandığı belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının Avusturya'da 6'ya, Romanya'da 3'e ve Danimarka'da 2'ye çıktığı bildirildi.
İtalya Ekonomi Bakanı Gualtieri: Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisi olacak
İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, yeni tip koronavirüsün hızla yayılmasının bu yıl ülkesinin ekonomik büyümesine "açıkça" olumsuz etki yapacağını belirterek, "Ama bunun ne kadar olacağına yönelik tahminde bulunmak için henüz erken. Bu hem virüsün gidişatına hem de onu yenmek için alacağımız önlemlerin başarısına bağlı." diye konuştu.
Salgının ekonomik etkisini azaltmak için Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde bütçe esnekliğini kullanacaklarına işaret eden Gualtieri, "Bu esnekliği ihtiyacımız olduğu kadar kullanacağız." dedi.
Bakan Gualtieri, yeni önlemler içeren bir kararname açıklayabileceklerini de ifade etti.
Diğer yandan, virüsün etkilediği bölgelerden Veneto’nun bölgesel yönetim başkanı Luca Zaia da yaptığı açıklamada, koronavirüs dolayısıyla bölgede önemli bir kaynak olan turizm sektörünün diz çöktüğünü belirtti. Bölgedeki rezervasyonun sıfır olduğunu dile getiren, operatörlerinin aldığı aramaların hep daha önce yapılan rezervasyonların iptaline yönelik olduğunu ifade etti.
İtalyan basınında yer alan haberlerde de Veneto bölgesindeki hava alanlarında bu hafta itibariyle yüzde 30'luk bir düşüş gözlendiği belirtilirken, İngiltere merkezli Easyjet hava yolu şirketinin dün Milano-Malpensa ve Venedik hava alanından İsrail’e gitmek için kalkan iki uçağının, İsrail’in kabul etmemesi sebebiyle kalkış noktalarına geri döndüğü aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.