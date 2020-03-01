Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Bulgaristan Başbakanı Borisov, 2 Mart Pazartesi günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ankara
İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.