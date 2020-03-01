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Politika

Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Bulgaristan Başbakanı Borisov, 2 Mart Pazartesi günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Mehmet Tosun   | 01.03.2020
Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Ankara

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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