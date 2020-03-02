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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Enes Kaplan   | 02.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.

Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

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