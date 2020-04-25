Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19'la mücadelede destek ve iş birliği konuları ele alındı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Borisov görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.