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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19'la mücadelede destek ve iş birliği konuları ele alındı.

Berk Özkan   | 25.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Borisov görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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