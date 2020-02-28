Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BMGK, Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanıyor Suriye'de etkisiz hale getirilen rejim askerleri ve vurulan rejim hedeflerine ait yeni görüntüler - VTR
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Esin Işık   | 28.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede ateş altına alınan rejime ait hedeflerin vurulmaya devam edildiği belirtilerek, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır

ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'ye destek' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

İdlib'de 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'de 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
ABD'li bazı senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

ABD'li bazı senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici: Bu saldırılar ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak

BBP Genel Başkanı Destici: Bu saldırılar ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak