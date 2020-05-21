Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılına ilişkin mesaj
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/FmQWWXGE0n— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 21 Mayıs 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu paylaşımdaki grafikte, "156. yılında Çerkes Sürgünü'nde yaşanan acıları paylaşıyorum." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.