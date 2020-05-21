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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılına ilişkin mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaan Bozdoğan   | 21.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılına ilişkin mesaj

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu paylaşımdaki grafikte, "156. yılında Çerkes Sürgünü'nde yaşanan acıları paylaşıyorum." ifadesi yer aldı.

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