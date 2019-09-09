Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanıyla 11 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.