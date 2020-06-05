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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binasını ve Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını ve Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binasını ve Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nin ardından, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasında incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İncek semtinde yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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